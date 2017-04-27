На Лівобережній площі у Києві вночі 28 квітня обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Через влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття у ніч із 27 на 28 квітня обмежать рух транспорту на Лівобережній площі. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"З 22:00 27 квітня до 05:00 28 квітня у зв’язку зі влаштуванням нижнього шару асфальтобетонного покриття буде обмежено рух транспорту на Лівобережній площі", - йдеться у повідомленні.
Комунальна корпорація "Київавтодор" закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.
Як повідомляв УНН 26 квітня, через Євробачення у Києві зміниться робота двох автобусних маршрутів.
Раніше оприлюднено схему перекриття руху на час Євробачення у Києві.