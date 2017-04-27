На Левобережной площади в Киеве ночью 28 апреля ограничат движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Из-за обустройства нижнего слоя асфальтобетонного покрытия в ночь с 27 на 28 апреля ограничат движение транспорта на Левобережной площади. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"С 22:00 27 апреля по 5:00 28 апреля во связи с устройством нижнего слоя асфальтобетонного покрытия будет ограничено движение транспорта на Левобережной площади", - говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.
Как сообщал УНН 26 апреля, из-за Евровидения в Киеве изменится работа двух автобусных маршрутов.
Ранее обнародована схема перекрытия движения на время Евровидения в Киеве.