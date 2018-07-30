На курорті в Одеській області до смерті побили відпочивальника

До поліції надійшло повідомлення про те, що в селищі Затока, біля однієї з баз відпочинку, лежить чоловік без ознак життя.

Прибувши на місце події, поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 34-річний житель Дніпропетровської області. Встановлено, що напередодні між померлим та ще одним відпочивальником біля розважального закладу стався конфлікт. Під час сварки 43-річний чоловік завдав кілька ударів потерпілому, від яких останній впав на землю та знепритомнів. Після чого правопорушник сів в автівку та поїхав з місця події.

Працівники швидкої медичної допомоги, які прибули на місце, констатували смерть потерпілого. Вже за кілька годин співробітники поліції встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його. Чоловік як раз збирався повертатися з відпочинку додому.

Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу.

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, в Одеській області у результаті конфлікту 54-річний іноземець застрелив свого земляка.