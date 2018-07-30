На курорте в Одесской области до смерти избили отдыхающего
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 30 июля. УНН. 43-летний житель Винницкой области во время ссоры нанес своему оппоненту телесные повреждения, от которых последний скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает УНН.
В полицию поступило сообщение о том, что в поселке Затока, возле одной из баз отдыха, лежит мужчина без признаков жизни.
Прибыв на место происшествия, полицейские установили личность погибшего. Им оказался 34-летний житель Днепропетровской области. Установлено, что накануне между умершим и еще одним отдыхающим возле развлекательного заведения произошел конфликт. Во время ссоры 43-летний мужчина нанес несколько ударов потерпевшему, от которых последний упал на землю и потерял сознание. После чего правонарушитель сел в машину и уехал с места происшествия.
Работники скорой медицинской помощи, прибывшие на место, констатировали смерть пострадавшего. Уже через несколько часов сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Мужчина как раз собирался возвращаться с отдыха домой.
Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.
"По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет", - отметили в полиции.
Напомним, в Одесской области в результате конфликта 54-летний иностранец застрелил своего земляка.