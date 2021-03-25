На коронавірусну інфекцію у світі захворіло вже понад 124, 6 млн осіб

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 124 688 146 людей, з них одужало 70 746 989 осіб. Кількість померлих зросла до 2 742 974.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (30 009 386), Бразилія (12 220 011), Індія (11 734 058), Росія (4 433 364), Франція (4 374 770), Велика Британія (4 326 645), Італія (3 440 862) та Іспанія (3 234 319).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (545 237), Бразилії (300 685) та Мексиці (199 627).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 630 013.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.