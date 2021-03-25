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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 28590 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 43933 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 07:14 • 192995 просмотра

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Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже более 124 6 млн человек

Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже более 124 6 млн человек

Киев  •  УНН

 • 12242 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. По состоянию на утро четверга в мире на COVID-19 заболело уже более 124,6 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 124 688 146 человек, из них выздоровели 70 746 989 человек. Количество умерших возросло до 2742974.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (30 009 386), Бразилия (12 220 011), Индия (11 734 058), Россия (4 433 364), Франция (4374770), Великобритания (4 326 645), Италия (3 440 862) и Испания (3 234 319).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (545 237), Бразилии (300 685) и Мексике (199 627).

Общая ситуация в Украине

По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине - 1 630 013.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

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