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На коронавірус у світі захворіло понад 328 млн людей

На коронавірус у світі захворіло понад 328 млн людей

Київ • УНН

 • 22038 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Станом на ранок понеділка у світі на COVID-19 захворіло понад 328 млн людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані сайту Worldometers.

Загальна ситуація

Усього у світі коронавірусом інфіковано 328 826 023 людей, одужало 267 714 615. Кількість померлих зросла до 5 557 754.

Лідери за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшою кількістю хворих на коронавірус залишаються: США, Індія, Бразилія, Велика Британія, Росія, Туреччина, Франція  та Іран.

Лідери за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей зафіксовано: у США, Бразилії та Індії.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зареєстровано 3 754 458 випадків зараження COVID-19, із них 98 283 — летальні.

Нагадаємо

Коронавірус уперше зафіксували у китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Відтоді інфікованих цим вірусом було виявлено у 188 країнах світу.

11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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