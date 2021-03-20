На кордоні зі Словаччиною затримали підозрюваного у вбивстві
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В пункті пропуску "Ужгород" прикордонники виявили та затримали громадянина України, який перебував у розшуку за скоєння злочину, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Деталі
49-річного жителя Рівненщини затримали під час в’їзду на територію нашої держави зі Словаччини.
Під час перевірки документів одного з пасажирів легкового автомобіля Volkswagen спрацювала відомча база даних.
Правоохоронці встановили, що чоловіка розшукують за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 115 КК України "Умисне вбивство".
Прикордонники додали, що злочинець прямував в супроводі адвоката. Із завершенням контрольних процедур, правопорушника було передано співробітникам Нацполіції.
Доповнення
У пункті пропуску “Гоптівка” під час прикордонно-митного оформлення загорівся вантажний автомобіль, що прямував до Росії.