На кордоні з Польщею у чергах застрягли 370 автомобілів - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Станом на 8:00 вівторка на кордоні України і Польщі у п'яти пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 370 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 20 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін", ще 150 - у ПП "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.
У Львівській області у ПП "Рава-Руська - Гребенне" своєї черги очікували ще 150 автівок, у ПП "Краковець - Корчова" - 10, у ПП "Смільниця - Кросценко" - 40 автомобілів.
Окрім того, на кордоні з Угорщиною у ПП "Вилок - Тісабеч" перебувало 20 автомобілів.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.