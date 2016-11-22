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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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На границе с Польшей в очередях застряли 370 автомобилей - ГПСУ

Киев • УНН

 • 7125 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. По состоянию на 8:00 вторника на границе Украины и Польши в пяти пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 370 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

На границе с Польшей в очередях застряли 370 автомобилей - ГПСУ

В частности, 20 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 150- ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.

Во Львовской области в ПП "Рава-Русская - Гребенне" своей очереди ожидали еще 150 автомобилей, в ПП "Краковец - Корчева" - 10, в ПП "Смильниця - Кросценко" - 40 автомобилей.

Кроме того, на границе с Венгрией в ПП "Вилок - Тисабеч" находилось 20 автомобилей.

При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.

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