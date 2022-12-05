На кордоні України та Польщі з 12 грудня запрацює еЧерга

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Міністерство інфраструктури України ініціювало створення безкоштовної інформаційно-комунікаційної системи, яка дозволяє зменшити час простою вантажівок безпосередньо на кордоні. Ключова задача системи розрахувати орієнтовний час перетину кордону.

Зважаючи на прогнозовану дату та час прибуття на міжнародний автомобільний пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» перевізник може ефективно планувати рейс.

Міжнародний автомобільний пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» вважається одним з найбільш завантажених пунктів. Станом на 9:00 5 грудня 2022 року черга вантажівок на виїзд з України складала 710 транспортних засобів (12 км).

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