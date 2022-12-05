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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 27909 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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На кордоні України та Польщі з 12 грудня запрацює еЧерга

На кордоні України та Польщі з 12 грудня запрацює еЧерга

Київ • УНН

 • 1187546 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Уже за тиждень на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні України та Польщі почне функціонувати «Електронна черга перетину кордону» для вантажних транспортних засобів, передає УНН із посиланням на Мінінфраструктури.

Деталі

Міністерство інфраструктури України ініціювало створення безкоштовної інформаційно-комунікаційної системи, яка дозволяє зменшити час простою вантажівок безпосередньо на кордоні. Ключова задача системи розрахувати орієнтовний час перетину кордону.

Зважаючи на прогнозовану дату та час прибуття на міжнародний автомобільний пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» перевізник може ефективно планувати рейс.

Міжнародний автомобільний пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» вважається одним з найбільш завантажених пунктів. Станом на 9:00 5 грудня 2022 року черга вантажівок на виїзд з України складала 710 транспортних засобів (12 км).

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