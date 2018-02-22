На Контрактовій площі в столиці знайшли артснаряд часів Другої світової
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. На Контрактовій площі в столиці знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни, наразі його вже знищено. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Києві.
Один артилерійських снаряд калібром 152 мм було виявлено 21 лютого на Контрактовій площі, 10, в підвалі відселеної будівлі.
Виявлені снаряди вилучено та знищено на полігоні, додали у відомстві.
Всього з початку року на території Києва вилучено та знищено 10 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.
Нагадаємо, у Харкові в стіні будинку знайшли боєприпаси часів Другої світової.