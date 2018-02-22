На Контрактовой площади в столице нашли артснаряд времен Второй мировой
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. На Контрактовой площади в столице нашли артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, его уже уничтожили. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Киеве.
Один артиллерийских снаряд калибром 152 мм был обнаружен 21 февраля на Контрактовой площади, 10 в подвале отселенного здания.
Обнаруженные снаряды изъяты и уничтожены на полигоне, добавили в ведомстве.
Всего с начала года на территории Киева изъято и уничтожено 10 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.
Напомним, в Харькове в стене дома нашли боеприпасы времен Второй мировой.