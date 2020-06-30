На Київщині за вихідні сталося близько 170 ДТП, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. У Київській області за вихідні сталося 166 дорожньо-транспортних пригод, дві особи загинули. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.
"За вихідні сталося 166 ДТП, з них 7 ДТП з потерпілими. 9 осіб травмовано та 2 особи загинули", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, у понеділок о 7:54 до оперативно-диспетчерської служби Сквирського району надійшло повідомлення про загорання легкового автомобіля поблизу села Ями.
Як повідомлялося в УНН, у Києві за вихідні сталося 197 дорожньо-транспортних пригод.