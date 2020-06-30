На Київщині за вихідні сталося близько 170 ДТП, є загиблі

ukru
Ексклюзив
08:24 • 60835 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 106107 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 108914 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 168058 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 139705 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 147548 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148674 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129353 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183300 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126320 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

20 березня, 02:30 • 36041 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 127079 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 113298 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 113533 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 101605 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 60824 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 106097 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 108911 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 101605 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 134110 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 105786 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 106318 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 123921 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 140378 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 138338 перегляди
Актуальне
На Київщині за вихідні сталося близько 170 ДТП, є загиблі

На Київщині за вихідні сталося близько 170 ДТП, є загиблі

Київ • УНН

 • 24879 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. У Київській області за вихідні сталося 166 дорожньо-транспортних пригод, дві особи загинули. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.

"За вихідні сталося 166 ДТП, з них 7 ДТП з потерпілими. 9 осіб травмовано та 2 особи загинули", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, у понеділок о 7:54 до оперативно-диспетчерської служби Сквирського району надійшло повідомлення про загорання легкового автомобіля поблизу села Ями.

Як повідомлялося в УНН, у Києві за вихідні сталося 197 дорожньо-транспортних пригод.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32