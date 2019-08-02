На Київщині з супермаркету вкрали термінал із грошима
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Київський області затримала групу осіб, які 29 липня викрали з супермаркету у м. Боярка термінал оплати рахунків із грошима. Про це повідомив начальник обласної поліції Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Джентльмени невдачі. В ніч на понеділок 29 липня троє «джентльменів» проникли до супермаркету у Києво-Святошинському районі, звідки викрали ibox з грошима. Нажаль, штатний охоронник не зміг їм завадити. І сьогодні вже до зловмисників завітали спецпризначенці, кримінальна поліція і слідчі. Вся трійця затримана! Речові докази вилучені", - написав Нєбитов
Крадіїв встановили та затримали оперативно. Ними виявилися троє жителів Києво-Святошинського району, які вже мали проблеми з Законом.
Поліцейські довели їх причетність до 7 крадіжок із офісних приміщень і торгівельних закладів. Під час обшуків за місцями їхнього проживання вилучено речові докази та боєприпаси. Зараз затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.
Нагадаємо, у Києві затримали крадія, який викрав із квартири шуби та алкоголь.