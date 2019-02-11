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На Київщині вже дев'ять днів шукають двох чоловіків

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. У Київській області досі не знайшли двох чоловіків, які зникли безвісти 2 лютого у селищі Козин, коли чоловік на моторному човні вирушив забирати з острова двох товаришів. Про це УНН розповіли у прес-службі ГУ ДСНС у Київській області.

"Ще не знайдено їхні тіла", - зазначили у прес-службі.

У прес-службі нагадали, що пошуки переведені у пасивний стан, тобто без використання гелікоптера та водолазів.

Нагадаємо, 2 лютого о 17:52 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про те, що близько 17:00 у Козині на річці Дніпро чоловік на моторному човні вирушив забирати з острова двох товаришів та не повернувся. Телефонний зв’язок з ним встановити не вдалось.

Як повідомляв УНН, у Києві в Дніпрі виявили тіло одного з чоловіків, які зникли безвісти 2 лютого.

Пізніше Обухівською районною радою було прийнято рішення про перевід пошукових робіт двох інших чоловіків у пасивний стан.

Українські Національні Новини

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