В Киевской области уже девять дней ищут двух мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Киевской области до сих пор не нашли двух мужчин, пропавших без вести 2 февраля в поселке Козин, когда человек на моторной лодке отправился забирать с острова двух товарищей. Об этом УНН рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киевской области.
"Пока не найдено их тела", - отметили в пресс-службе.
В пресс-службе напомнили, что поиски переведены в пассивное состояние, то есть без использования вертолета и водолазов.
Напомним, 2 февраля в 17:52 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о том, что около 17:00 в Козине на реке Днепр человек на моторной лодке отправился забирать с острова двух товарищей и не вернулся. Телефонная связь с ним установить не удалось.
Как сообщал УНН, в Киеве в Днепре обнаружили тело одного из мужчин, пропавших без вести 2 февраля.
Позже Обуховской районной советом было принято решение о переводе поисковых работ двух других мужчин в пассивное состояние.