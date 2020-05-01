На Київщині виявили 30 нових випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Київській області, станом на 10:00 1 травня, зафіксовано 30 нових випадків коронавірусу, найбільше - у Києво-Святошинському районі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.
“За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10:00 1 травня 2020 року офіційно підтверджено 694 випадки захворювання на коронавірус. За останню добу виявлено 30 нових випадків”, — йдеться у повідомленні.
Так, найбільше лабораторно підтверджених випадків коронавірусу зафіксовано у Києво-Святошинському районі — 245, в Обухівському районі — 134.
Нагадаємо, у Києві на ранок 1 травня зафіксовано вже 1453 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, приріст за добу — 52. У столиці виявили осередки захворювання та закрили на карантин 2 гуртожитки.