На Київщині рятувальники дістали дівчину з Дніпра

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«Сьогодні, 30 жовтня, о 9:45 до ДСНС надійшло повідомлення про те, що людина потребує допомоги у м. Ржищів на набережній річки Дніпро. По прибуттю встановлено, що дівчина, 2009 року народження, перебуваючи на набережній, оступилася та потрапила у воду», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що рятувальники за допомогою спецзасобів оперативно дістали дівчину з річки.

Доповнення

У Закарпатській області водій Opel Corsa злетів у річку з моста разом з дружиною та донькою.