На Київщині рятувальники дістали дівчину з Дніпра
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В Київській області рятувальники врятували дівчину, яка впала у річку. Про це повідомляє МВС, передає УНН.
Цитата
«Сьогодні, 30 жовтня, о 9:45 до ДСНС надійшло повідомлення про те, що людина потребує допомоги у м. Ржищів на набережній річки Дніпро. По прибуттю встановлено, що дівчина, 2009 року народження, перебуваючи на набережній, оступилася та потрапила у воду», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що рятувальники за допомогою спецзасобів оперативно дістали дівчину з річки.
Доповнення
У Закарпатській області водій Opel Corsa злетів у річку з моста разом з дружиною та донькою.