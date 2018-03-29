На Київщині рейдери вигнали з будинку хвору дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Києво-Святошинському районі група рейдерів вдерлася до приватного будинку, звідки незаконно намагалася виселити родину власників домівки. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба ГУНП України Київської області, передає УНН.
За словами правоохоронців, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жительки Києво-Святошинського району про те, що група людей розбила вікно в її приватному будинку і таким чином, коли жінки не було вдома, проникла всередину. В будинку знаходилася її 11-річна донька. Дівчинку, яка має захворювання серця, зловмисники силоміць викинули з будинку на вулицю разом з речами. Дитину з місця події забрала швидка допомога.
Працівники Києво-Святошинського відділу поліції оперативно відреагували на повідомлення і швидко прибули на місце події. Встановлено, що чоловіки діяли цинічно та зухвало - за підготовленим заздалегідь планом та без жодних законних підстав, адже щодо зазначеного приватного будинку й досі тривають судові спори.
Вони мали при собі документи представників приватної охоронної фірми.
Рейдерів затримали на підставі ст. 208 КПК України. Оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій).
Нагадаємо, у Львові співробітники Служби безпеки України затримали групу рейдерів, які незаконно відчужували земельні ділянки та приміщення комунальної власності.