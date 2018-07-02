На Київщині посадовець Держгеокадастру погорів на хабарі 2 тисячі доларів

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Військова прокуратура під час отримання хабара у 2 тис. доларів США затримала керівника відділу Держгеокадастру зі спільником. Про це повідомила прес-служба ГПУ, передає УНН

“27 червня 2018 року було затримано виконувача обов’язків начальника відділу у Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області та його спільника безпосередньо після одержання вказаними особами частини неправомірної вигоди в розмірі 2 тис. дол США”, — йдеться у повідомленні військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України.

Установлено, що у травні 2018 року фігуранти кримінального провадження за попередньою змовою вимагали від громадянина України неправомірну вигоду в розмірі 3 тис дол США за вплив на прийняття рішення Нижчедубечанською сільською радою Вишгородського району Київської області про затвердження проекту із землеустрою 2 земельних ділянок площею 0,24 га та відведення їх у приватну власність для ведення індивідуального садівництва.

Вказану неправомірну вигоду зазначеними особами було отримано двома частинами 13 та 27 червня 2018 року, що задокументовано під час проведення негласних слідчих дій. Отримана неправомірна вигода у затриманих вилучена.

На даний час затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди), та обрано запобіжні заходи.

Нагадаємо, 4 травня посадовцям Держгеокадастру на Закарпатті повідомили про підозру у хабарництві.

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