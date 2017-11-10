На Київщині поліція розпочала місячник боротьби з інтернет-шахраями

“З 30 жовтня по 30 листопада поліцейські Київщини проводять оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою „Трикстер“. Операція спрямована на протидію організованій злочинності та окремим особам, причетним до шахрайського заволодіння коштами громадян у сфері електронної комерції”, — йдеться у повідомленні.

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У поліції зазначили, що інтернет-шахраї вигадують нові способи, щоб ввести користувачів у оману та заволодіти їхніми грошима.

Для незаконного збагачення злодії використовують як мережу Інтернет, так і електронно-обчислювальну техніку та банківські картки громадян.

Як писав УНН, кіберполіція затримала організатора шахрайської схеми – "ваш родич у поліції".