В Киевской области полиция начала месячник борьбы с интернет-мошенниками

"С 30 октября по 30 ноября полицейские Киевской области проводят оперативно-профилактические мероприятия под условным названием "Триксте ". Операция направлена ​​на противодействие организованной преступности и отдельным лицам, причастным к мошенническому завладению средствами граждан в сфере электронной коммерции", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники из Запорожья заработали 5 млн грн на "уникальной" системе похудения

В полиции отметили, что интернет-мошенники придумывают новые способы, чтобы ввести пользователей в заблуждение и завладеть их деньгами.

Для незаконного обогащения воры используют как Интернет, так и электронно-вычислительную технику и банковские карточки граждан.

Как писал УНН киберполиции задержала организатора мошеннической схемы - "ваш родственник в полиции".