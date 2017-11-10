В Киевской области полиция начала месячник борьбы с интернет-мошенниками
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Киевской области полиция начала месячник борьбы с интернет-мошенниками. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.
"С 30 октября по 30 ноября полицейские Киевской области проводят оперативно-профилактические мероприятия под условным названием "Триксте ". Операция направлена на противодействие организованной преступности и отдельным лицам, причастным к мошенническому завладению средствами граждан в сфере электронной коммерции", - говорится в сообщении.
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В полиции отметили, что интернет-мошенники придумывают новые способы, чтобы ввести пользователей в заблуждение и завладеть их деньгами.
Для незаконного обогащения воры используют как Интернет, так и электронно-вычислительную технику и банковские карточки граждан.
Как писал УНН киберполиции задержала организатора мошеннической схемы - "ваш родственник в полиции".