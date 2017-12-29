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На Київщині поліція провела обшуки у "злодіїв в законі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Києві та Київській області поліція провела низку обшуків у "злодіїв в законі", вилучивши зброю, документи. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін, передає УНН.

На Київщині поліція провела обшуки у "злодіїв в законі"

"Сьогодні тривав другий етап відпрацювання Києва та Київської області підрозділами кримінальної поліції центрального апарату Нацполіції, столичного главку та підрозділами ГУ НП інших областей.

“Привітали” з новорічними святами та приділили прискіпливу увагу “поважним особам” з “видатною” кримінальною біографією: “злодіям в законі” “Нєдєлі”, “Льорі Сумському” та “Хмело”, злочинним кримінальним авторитетам Олегу “Бакинському”, Юрію “Молдовану”, “Мобілу” та ще десятку заїжджих гастрольорів", - написав В.Аброськін.

За його словами, було проведено декілька десятків обшуків, вилучена зброя, документи. За результатами будуть призначені відповідні експертизи.

Нагадаємо, кримінального авторитета Тенго Гальського видворили з України.

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