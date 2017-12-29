На Київщині поліція провела обшуки у "злодіїв в законі"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Києві та Київській області поліція провела низку обшуків у "злодіїв в законі", вилучивши зброю, документи. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін, передає УНН.
"Сьогодні тривав другий етап відпрацювання Києва та Київської області підрозділами кримінальної поліції центрального апарату Нацполіції, столичного главку та підрозділами ГУ НП інших областей.
“Привітали” з новорічними святами та приділили прискіпливу увагу “поважним особам” з “видатною” кримінальною біографією: “злодіям в законі” “Нєдєлі”, “Льорі Сумському” та “Хмело”, злочинним кримінальним авторитетам Олегу “Бакинському”, Юрію “Молдовану”, “Мобілу” та ще десятку заїжджих гастрольорів", - написав В.Аброськін.
За його словами, було проведено декілька десятків обшуків, вилучена зброя, документи. За результатами будуть призначені відповідні експертизи.
Нагадаємо, кримінального авторитета Тенго Гальського видворили з України.