На Київщині поліцейському довелося стріляти в нападника
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. В Бориспільському районі дільничному офіцеру поліції довелося стріляти в нападника, який регулярно влаштовував домашній терор. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба ГУНП України в Київській області, передає УНН.
До поліцейського звернулась 36-річна жителька села Вишеньки зі слідами побоїв на обличчі. Вона повідомила, що її п’яний цивільний чоловік чинить бійки, ображає та постійно погрожує. З’ясувалося, що разом пара проживає кілька років, чоловік приїхав з Волинської області і живе за рахунок тимчасових заробіток на будівництві.
“Правоохоронець разом із представниками громадського формування зайшов до будинку та провів з чоловіком роз’яснювальну роботу. Під час складання протоколу про адміністративне правопорушення 41-річний зловмисник схопив з серванту два кухонних ножа і кинувся на поліцейського. Вимогу правоохоронця покласти ножі на підлогу він проігнорував. Тоді дільничний застосував пристрій для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями, та влучив у ліву ногу. Лейтенант поліції викликав швидку і надав чоловікові першу домедичну допомогу”, — повідомили в прес-службі.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Нападник затриманий та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, йому оголошено підозру. Поліція готує відповідні матеріали до суду щодо подальшого обрання відносно затриманого міри запобіжного заходу. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, в урядовому кварталі Києва, на вулиці Лютеранській, невідомий смертельно поранив чоловіка ножем.