На Київщині подружжя пенсіонерів катували та вбили через 3,5 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Подружжя пенсіонерів, які мешкали в Київській області, катували та вбили через 3,5 тисячі доларів родичі їх сусідки. Про це під час брифінгу розповіли прокурор Київської області Дмитро Чібісов та начальник обласної поліції Дмитро Ценова, повідомила прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.
“Мотивом вбивства стало те, що потерпіла жінка здавала в оренду квартири і постійно мала кошти. Так, бабуся одного з підозрюваних повідомила, що в неї сусіди заможні пенсіонери, а от її онуки змушені працювати на заробітках в Польщі”, — розкрив подробиці подвійного вбивства прокурор Київської області.
У свою чергу Д.Ценов зазначив, що правоохоронці, переглянувши відео з камер спостережень, встановили двох осіб, причетних до вбивства літнього подружжя.
Д.Чібісов наголосив, що до зухвалого вбивства причетна подружня пара — 47-річна жінка та 52-річний чоловік. Дізнавшись інформацію від бабусі, що в потерпілих є кошти, зловмисники вилетіли з Польщі та прийшли грабувати останніх. Після катувань та вбивства пенсіонерів, зловмисники винесли з будинку 3500 тисяч доларів США. Чоловік забрав 2 тисячі доларів США та повернувся до Польщі, а його жінка віддала за борги 1 тисячу доларів США, а решту — залишила собі.
На даний час за процесуального керівництва прокуратури Київської області затриманій жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.п. 1,6,12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб, з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Іншому зловмиснику заочно повідомлено про підозру та направлено клопотання до суду щодо привіду та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під варто, а також підготовлено міжнародне-правове доручення до Польщі з метою екстрадиції підозрюваного.
Як повідомляв УНН, в одному з приватних будинків у м. Ірпінь виявили тіла 81-річного пенсіонера та 79-річної його дружини з ознаками насильницької смерті.