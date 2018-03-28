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В Киевской области супругов-пенсионеров пытали и убили из-за 3,5 тыс. долларов

В Киевской области супругов-пенсионеров пытали и убили из-за 3,5 тыс. долларов

Киев  •  УНН

 • 15424 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Супружескую пару пенсионеров, которые жили в Киевской области, пытали и убили из-за 3,5 тысячи долларов родственники их соседки. Об этом во время брифинга рассказали прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов и начальник областной полиции Дмитрий Ценова, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.

"Мотивом убийства стало то, что потерпевшая женщина сдавала в аренду квартиры и постоянно имела средства. Так, бабушка одного из подозреваемых сообщила, что у нее соседи состоятельные пенсионеры, а вот ее внуки вынуждены работать на заработках в Польше" - раскрыл подробности двойного убийства прокурор Киевской области.

В свою очередь Д.Ценов отметил, что правоохранители, просмотрев видео с камер наблюдения, установили двух человек, причастных к убийству пожилых супругов.

Д.Чибисов отметил, что к дерзкому убийству причастна супружеская пара - 47-летняя женщина и 52-летний мужчина. Узнав информацию от бабушки, что у пострадавших есть средства, злоумышленники вылетели из Польши и пришли грабить последних. После пыток и убийства пенсионеров, злоумышленники вынесли из дома 3,5 тыс. долларов США. Муж забрал 2000 долларов США и вернулся в Польшу, а его жена отдала за долги 1000 долларов США, а остальные - оставила себе.

В настоящее время под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области задержанной женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п.п. 1,6,12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух лиц, из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Другому злоумышленнику заочно сообщено о подозрении и направлено ходатайство в суд о приводом и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также подготовлено международное правовое поручение в Польшу с целью экстрадиции подозреваемого.

Как сообщал УНН, в одном из частных домов в пгт. Ирпень обнаружили тела 81-летнего пенсионера и 79-летней его жены с признаками насильственной смерти.

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