На Київщині підстрелили чоловіка, який "справляв природні потреби" на дитячому майданчику
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. На Київщині у смт Коцюбинському двоє чоловіків розпивали спиртне на дитячому майданчику біля багатоквартирного будинку, й на тому ж місці "справляли свої природні потреби". Житель будинку зробив зауваження та у ході конфлікту вистрелив у одного із чоловіків. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
"Двоє товаришів на дитячому майданчику біля багатоквартирного будинку розпивали алкогольні напої. Там же справляли свої природні потреби. На що небайдужий місцевий мешканець вийшов на вулицю і зробив їм зауваження", - сказано у повідомленні.
Однак вони не тільки продовжили свій "відпочинок", але стали погрожувати чоловіку. Тоді він попередив хуліганів, що в нього є травматичний пістолет і здійснив постріл угору. Це не зупинило нападників і вони накинулись на чоловіка та почали бити.
Обороняючись, чоловік здійснив кілька пострілів у бік порушників і поранив одного з них в ногу, інший – втік.
На місці події поліція вилучила пристрій з гумовими кулями "Форт", дозвільні документи.
Працівники Ірпінського відділу поліції затримали одного з фігурантів правопорушення. Наразі встановлюється місцезнаходження втікача. З’ясовуються всі обставини правопорушення, опитуються свідки та учасники події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.
Нагадаємо, патрульна поліція в Іванкові на Київщині за порушення Правил дорожнього руху зупинили автомобіль, у салоні якого виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.