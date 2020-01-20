В Киевской области подстрелили мужчину, который "производил естественные потребности" на детской площадке

КИЕВ. 20 января. УНН. В Киевской области в пгт Коцюбинское двое мужчин распивали спиртное на детской площадке у многоквартирного дома, и на том же месте "производили свои естественные потребности". Житель дома сделал замечание и в ходе конфликта выстрелил в одного из мужчин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.