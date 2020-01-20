В Киевской области подстрелили мужчину, который "производил естественные потребности" на детской площадке
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Киевской области в пгт Коцюбинское двое мужчин распивали спиртное на детской площадке у многоквартирного дома, и на том же месте "производили свои естественные потребности". Житель дома сделал замечание и в ходе конфликта выстрелил в одного из мужчин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
"Два товарища на детской площадке у многоквартирного дома распивали алкогольные напитки. Там же производили свои естественные потребности. На что неравнодушный местный житель вышел на улицу и сделал им замечание", - говорится в сообщении.
Однако они не только продолжили свой "отдых", но стали угрожать мужчине. Тогда он предупредил хулиганов, что у него есть травматический пистолет и выстрелил вверх. Это не остановило нападавших и они набросились на мужчину и начали бить.
Обороняясь, мужчина произвел несколько выстрелов в сторону нарушителей и ранил одного из них в ногу, другой - скрылся.
На месте происшествия полиция изъяла устройство з резиновыми пулями "Форт", разрешительные документы.
Работники Ирпенского отдела полиции задержали одного из фигурантов правонарушения. Сейчас устанавливается местонахождение беглеца. Выясняются все обстоятельства правонарушения, опрашиваются свидетели и участники события. Решается вопрос о правовой квалификации.
Напомним, патрульная полиция в Иванкове Киевской области за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль, в салоне которого обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.