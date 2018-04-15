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На Київщині ліквідовано “колекторів”, які погрозами вимагали повернення боргів

На Київщині ліквідовано “колекторів”, які погрозами вимагали повернення боргів

Київ • УНН

 • 14664 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Київській області ліквідовано угруповання, яке скуповувало борги, а потім шантажем та погрозами примушували боржників виплачувати гроші. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.

“Встановлено, що зловмисники з метою збагачення і уникнення кримінальної відповідальності зареєстрували в Києві товариство з обмеженою відповідальністю. Дана фінансова установа скуповувала борги, збільшуючи їх в десятки раз. Після чого працівники цієї фірми незаконно вимагали у людей повернути гроші”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для того щоб “вибити” борги, зловмисники діяли жорстко: телефонували боржникам, їхнім родичам, сусідам, колегам, погрожуючи їм фізичною розправою та викраденням.

Вимагачами виявилися п’ятеро осіб, віком від 29 до 33 років, серед них дві дівчини.

Учасникам організованої групи повідомлено про підозру за ч.4 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Триває слідство.

Як повідомляв УНН, шахраї розсилають листи з вірусами від імені податківців.

Українські Національні Новини

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