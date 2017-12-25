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На Київщині іноземці збили на тротуарі жінку з дитячим візочком

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня УНН. В місті Вишневе, що під Києвом, двоє іноземців виїхали на тротуар, де збили жінку з дитячим візочком та 11-річну дівчинку, передає УНН з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції в Київській області.

На Київщині іноземці збили на тротуарі жінку з дитячим візочком

"В місті Вишневе, що під Києвом, двоє грузинів під впливом наркотиків виїхали на тротуар, де збили жінку з дитячим візочком та 11-річну дівчинку. Наразі мати та її півторарічний малюк знаходяться в лікарні, школярка отримала тілесні ушкодження і також перебуває під пильним наглядом медиків,"  - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці також повідомили, що чоловіки намагалися переховатися від патрульних.

"Автомобіль з іноземними номерами, який зупинився на червоне світло світлофора, викликав підозру у патрульних поліцейських. Правоохоронці вирішили перевірити документи – в салоні було двоє. Побачивши поліцейських, водій іномарки на заборонений сигнал світлофора виїхав на зустрічну смугу та почав тікати. Попереду підозрювані помітили автомобіль державної служби охорони. Намагаючись сховатися від поліцейських, машина виїхала на тротуар, де і сталася трагедія," - додали в поліції.

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Іноземців поліцейські затримали згідно ст.208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

"Зловмисниками виявилися громадяни Грузії, які вже неодноразово мали проблеми із законом. Один з них на даний час перебуває під слідством за численні крадіжки барсеток. Результати медичної експертизи довели, що чоловіки на момент аварії знаходилися під впливом важких наркотиків," - зазначили у відомстві.

Відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування.

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