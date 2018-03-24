На Київщині госпіталізували з вітрянкою і кором 11 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. До Ірпінської центральної міської лікарні звернулось шестеро військових з вітрянкою та ще п'ятеро з підозрою на кір. Про це повідомляє прес-служба Київської міської обласної адміністрації, передає УНН.
“До медичного закладу КЗ „Ірпінська цетральна міська лікарня“ за медичною допомогою звернулося шість військовослужбовців з вітрянкою та ще п’ятеро з підозрою на кір. Серед хворих є одна жінка, з терміном 36 тижнів вагітності”, — сказано у повідомленні
Нині хворі перебувають в інфекційному відділенні Ірпінської лікарні.
У зв’язку з цим взято під контроль забезпечення щепленням вакцинами КПК дітей до 18 років, які могли контактувати з хворими. Списки дітей, які ймовірно контактували з хворими, подані до освітніх закладів задля проведення протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, у МОЗ заявили, що з середини лютого кількість нових захворювань на кір в Україні поступово зменшується, однак спалах кору ще триває.