На Київщині госпіталізували з вітрянкою і кором 11 людей

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КИЇВ. 24 березня. УНН. До Ірпінської центральної міської лікарні звернулось шестеро військових з вітрянкою та ще п'ятеро з підозрою на кір. Про це повідомляє прес-служба Київської міської обласної адміністрації, передає УНН.

“До медичного закладу КЗ „Ірпінська цетральна міська лікарня“ за медичною допомогою звернулося шість військовослужбовців з вітрянкою та ще п’ятеро з підозрою на кір. Серед хворих є одна жінка, з терміном 36 тижнів вагітності”, — сказано у повідомленні

Нині хворі перебувають в інфекційному відділенні Ірпінської лікарні.

У зв’язку з цим взято під контроль забезпечення щепленням вакцинами КПК дітей до 18 років, які могли контактувати з хворими. Списки дітей, які ймовірно контактували з хворими, подані до освітніх закладів задля проведення протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що з середини лютого кількість нових захворювань на кір в Україні поступово зменшується, однак спалах кору ще триває.

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