В Киевской области госпитализировали с ветрянкой и корью 11 человек

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КИЕВ. 24 марта. УНН. В Ирпенскую центральную городскую больницу обратилось шесть военных с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской областной администрации, передает УНН.

"В медицинское учреждения КЗ "Ирпенская Центральная городская больница" за медицинской помощью обратилось шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь. Среди больных есть одна женщина, со сроком 36 недель беременности", - говорится в сообщении

Сейчас больные находятся в инфекционном отделении Ирпенской больницы.

В связи с этим взято под контроль обеспечение прививкой вакцинами КПК детей до 18 лет, которые могли контактировать с больными. Списки детей, котоые могли контактировать с больными, переданы в образовательные заведения для проведения противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в Минздраве заявили, что с середины февраля количество новых заболеваний корью в Украине постепенно уменьшается, однако вспышка кори продолжается.

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