На Кіровоградщині зняли обмеження на рух вантажівок
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 20 грудня. УНН. Служба автомобільних доріг в Кіровоградській області повідомила про зняття обмеження руху вантажних автотранспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування Кіровоградської області. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передає УНН.
"Рух транспорту на автомобільній дорозі Н-24 Благовіщенське – Миколаїв, в межах Кіровоградської області, відновлюється в повному обсязі з 12:00 20.12.2017 року", - повідомили в прес-службі.
Нагадаємо, у семи областях України досі діють обмеження на рух вантажівок.
Як повідомляв УНН, на ділянці автодороги Київ-Одеса через негоду утворилися більш як семикілометрові затори.