В Кировоградской области сняли ограничения на движение грузовиков
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 декабря. УНН. Служба автомобильных дорог в Кировоградской области сообщила о снятии ограничения движения грузовых автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования Кировоградской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает УНН.
"Движение транспорта на автомобильной дороге Н-24 Благовещенское - Николаев, в пределах Кировоградской области, восстанавливается в полном объеме с 12:00 20.12.2017 года", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в семи областях Украины до сих пор действуют ограничения на движение грузовиков.
Как сообщал УНН, на участке автодороги Киев-Одесса из-за непогоды образовались более семикилометрови пробки.