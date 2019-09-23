На Кіровоградщині зникли двоє ліцеїстів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Кропивницький відділ поліції встановлює місцезнаходження Андрія Шматка 2004 року народження та Максима Приседька 2006 року народження. Про це кореспонденту УНН повідомили в поліції Кіровоградщини.
Хлопці 23 вересня самовільно залишили школу – ліцей "Сокіл".
Прикмети Андрія Шматька: зріст 164 см, волосся світло-русяве, очі карі.
Був одягнений: у синю куртку, темно-сині штани, при собі мав рюкзак синього кольору.
Прикмети Максима Приседька: зріст 160 см, очі карі, волосся чорного кольору.
Був одягнений: у сині кросівки, камуфляжні штани, синю теплу куртку.
Поліцейські звертаються до усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження неповнолітніх, повідомити інформацію за номером 102.
Нагадаємо, трьох неповнолітніх сестер, які зникли на Одещині, знайшли.