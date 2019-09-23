В Кировоградской области исчезли двое лицеистов

Ребята 23 сентября самовольно покинули школу - лицей "Сокол".

Приметы Андрея Шматько: рост 164 см, волосы светло-русые, глаза карие.

Был одет: в синюю куртку, темно-синие брюки, при себе имел рюкзак синего цвета.

Приметы Максима Приседько: рост 160 см, глаза карие, волосы черного цвета.

Был одет: в синие кроссовки, камуфляжные штаны, синюю теплую куртку.

Полицейские обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетних, сообщить информацию по телефону 102.

Напомним, трех несовершеннолетних сестер, которые исчезли в Одесской области, нашли.