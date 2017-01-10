На Кіровоградщині правоохоронці вилучили у чоловіка кілограм пороху

Під час проведення санкціонованого обшуку домоволодіння 32-річного мешканця Петрівського району, правоохоронці виявили у будинку мішок із тканини, у якому знаходилися гранули світло-жовтого кольору, схожі на вибухову речовину. За висновком експертизи, вилучене є бездимним піроксиліновим порохом, загальною вагою 1 кг 7 грамів.

За фактом справи розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Чоловікові повідомлено про підозру.