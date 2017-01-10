В Кировоградской области правоохранители изъяли у мужчины килограмм пороха
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Кировоградской области правоохранители изъяли у мужчины килограмм пороха, которые мужчина хранил у себя дома. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Во время проведения санкционированного обыска домовладения 32-летнего жителя Петровского района, правоохранители обнаружили в доме мешок из ткани, в котором находились гранулы светло-желтого цвета, похожие на взрывчатое вещество. По заключению экспертизы, изъятое является бездымным пироксилиновым порохом, общим весом 1 кг 7 граммов.
По факту дела начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Мужчине сообщено о подозрении.