На Кіровоградщині горіла олійня
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 травня. УНН. Сьогодні на Кіровоградщині горіла олійня та склад сировини. Про це УНН повідомили в УДСНС облаcті.
“Сьогодні у неділю, 26 травня, о 12.05, до служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу приміщення колишньої ферми, де розміщувалась олійня та склад сировини (20 тон насіння та 15 тон макухи) у с. Хащувате Гайворонського району”, — йдеться у повідомленні.
Рятувальники по прибуттю встановили, що горить близько 1400 м2 покрівлі будівлі. Пожежу локалізували о 13:23. До ліквідації пожежі залучено 19 чоловік особового складу, 4 од. техніки 21-ї і 26-ї Державних пожежно-рятувальних частин міст Гайворона та Благовіщенське та місцева пожежна команда с. Завалля Гайворонського району.
Нагадаємо, 26 травня, у Києві сталася пожежа на території парку Муромець, що у Деснянському районі столиці.