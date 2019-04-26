На Кіпрі затримали імовірного серійного вбивцю
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. На Кіпрі затримали 35-річного офіцера місцевої армії, який підозрюється в причетності до підозрілого зникнення і смерті кількох жінок. Про це повідомляє УНН з посиланням Euronews.
Тіла двох жінок були виявлені в покинутій шахті 14 і 20 квітня цього року і імовірно належать емігранткам із Філіппін, які вважаються зниклими безвісти, відповідно, з травня й серпня 2018 року.
У четвер поліція виявила тіло ще однієї жінки на армійському полігоні приблизно у 14 км від шахти, де були знайдені два інших тіла. Точної інформації про особу поки немає.
Наразі ведеться розшук ще трьох потенційних жертв на підставі показань підозрюваного. При цьому 6-річна дитина однієї з жертв також рахується зниклою безвісти.
Кіпрська газета Cyprus Mail повідомила, що підозрюваний зізнався у вбивствах під час допиту, але поки підтвердження цієї інформації з боку влади не було.
Нагадаємо, що на початку квітня в Києві до довічного ув'язнення засудили серійного вбивцю.