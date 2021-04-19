На хвилі хайпу: Малюська виставив колаж зі своїх фото на аукціон

Цитата:

"Виставляю на аукціоні свою роботу — колаж "the sea is temporarily unavailable“. Рідкісний шанс дешево придбати NFT крипто-шедевр мистецтва! Зробити ставку на аукціоні можна за посиланням у коментарі. І якщо раптом хто проґавив — у світі відбувається революція у колекціонуванні та мистецтві. На ринок вийшли унікальні токени (NFT), які дозволяють закріплювати предмети цифрового мистецтва за певним власником у блокчейн-платформах”, — йдеться в дописі Малюськи.

Деталі

За його словами, NFT почали використовувати не тільки для продажу фото/відео/графіки, а й твітів чи вірутальних кросівок. Міністр зауважив, що ціни окремих об’єктів — мільйони доларів.

Він також додав: “біс його знає, чи це буде просто хвиля хайпу, що швидко спаде, чи довгостроковий тренд у мистецтві, але оминути можливість створити і продати свій NFT я не можу”.

Вказано, що стартова ціна за роботу — 1 етеріум (криптовалюта), а виручені кошти (за вирахуванням податків) підуть у спецфонд Лук’янівського слідчого ізолятору на ремонт безкоштовних камер.

Нагадаємо

Міністр Малюська вже спробував себе в ролі художника — нещодавно він спробував повторити роботу відомого художника Бенксі, щоб продати в’язницю. Йшлося про Ірпінський виправний центр № 132.