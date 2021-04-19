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На волне хайпа: Малюська выставил коллаж из своих фото на аукцион

На волне хайпа: Малюська выставил коллаж из своих фото на аукцион

Киев  •  УНН

 • 20595 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Министр юстиции Денис Малюська выставил свою работу - коллаж "the sea is temporarily unavailable" - на аукцион. Таким образом чиновник собирается заработать денег на ремонт камер в тюрьме. Об этом он написал у себя в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Выставляю на аукцион свою работу - коллаж "the sea is temporarily unavailable". Редкий шанс дешево приобрести NFT крипто-шедевр искусства! Сделать ставку на аукционе можно по ссылке в комментарии. И если вдруг кто пропустил - в мире происходит революция в коллекционировании и искусстве. На рынок вышли уникальные токены (NFT), которые позволяют закреплять предметы цифрового искусства за определенным собственником в блокчейн-платформах", - говорится в заметке Малюськи.

Детали

По его словам, NFT начали использовать не только для продажи фото/видео/графики, но и твитов или вирутальных кроссовок. Министр отметил, что цены отдельных объектов - миллионы долларов.

Он также добавил: "бес его знает, будет ли это просто волна хайпа, что быстро спадет, или долгосрочный тренд в искусстве, но упустить возможность создать и продать свой NFT я не могу".

Указано, что стартовая цена за работу - 1 этэриум (криптовалюта), а вырученные средства (за вычетом налогов) пойдут в спецфонд Лукьяновского следственного изолятора на ремонт бесплатных камер.

Напомним

Министр Малюська уже попробовал себя в роли художника - недавно он попытался повторить работу известного художника  Бэнкси, чтобы продать тюрьму. Речь шла об Ирпенском исправительном центре № 132.

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