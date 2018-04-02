На Хмельничині чоловік вбив і розчленував свого товариша
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Хмельницькій області затримано чоловіка, який вбив свого товариша, розчленував його тіло та розкидав по мусорним бакам. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Хмельницькій області, передає УНН.
“Вбивство сталося в ніч з 28 на 29 березня у одній з квартир у райцентрі Красилів. 37-річний підозрюваний та 27-річний потерпілий разом розпивали спиртні напої. У ході застілля між ними виникла сварка, у результаті якої старший з чоловіків кухонним ножем вдарив свого опонента в груди, від чого останній помер на місці події. Намагаючись приховати сліди злочину, зловмисник розчленував вбитого, розклав частини у пакети та порозносив по різних сміттєвих баках”, — йдеться у повідомленні.
Наразі підозрюваний затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Раніше чоловік до кримінальної відповідальності не притягувався.
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