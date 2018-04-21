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На Хмельниччині затримали двох поліцейських-хабарників

Київ • УНН

 • 14570 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. В Хмельницькій області затримали двох співробітники підрозділу протидії наркозлочинності поліції, які пообіцяли місцевому мешканцю допомогти уникнути кримінальної відповідальності за “винагороду” в 2 тисячі доларів США. Про це повідомила прес-служба Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, передає УНН.

На Хмельниччині затримали двох поліцейських-хабарників

Хмельницьким управлінням Департаменту внутрішньої безпеки НПУ було отримано оперативну інформацію щодо протиправної діяльності окремих співробітників поліції Хмельницької області. Під час перевірки було встановлено, що двоє оперуповноважених Управління протидії наркозлочинності (УПН) обласного ГУНП, один з яких мав бути призначений на керівну посаду, вимагають неправомірну вигоду з мешканця Хмельницького. Відносно 27-річного чоловіка поліцією було розпочато кримінальне провадження за фактом збуту наркотичних речовин. Однак під час спілкування з фігурантом справи співробітники УПН “пояснили” йому, що питання можна вирішити “без суду і слідства” за 2 тисячі доларів США.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ прокуратурою Хмельницької області за викритим корупційним фактом було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. Спільно зі співробітниками слідчого управління ГУНП у Хмельницькій області та УСБУ працівники УДВБ НПУ задокументували, як поліцейські вимагали у чоловіка половину від озвученої суми передати їм наступного дня. При цьому оперативники УПН повідомили час і місце зустрічі, де він мав залишити гроші.

Виконуючи всі правила конспірації, які вимагали працівники поліції, чоловік передав їм 14 тисяч гривень. Однак скористатися “уловом” не 23-річному поліцейському, ні його 26-річному колезі, не вдалося. Під час затримання напарники намагалися втекти. Один з них забіг до найближчого бару, а інший викинув гроші і почав тікати між вулицями міста. Спільними діями внутрішньої безпеки НПУ, СУ ГУНП області, СБУ, під процесуальним керівництвом прокуратури Хмельниччини обоє хабарники були затримані.

На теперішній час фігуранти корупційних дій поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Найближчим часом затриманим буде оголошено підозру та обрано міру запобіжного заходу.

Нагадаємо, співробітники СБУ викрили на хабарництві за “відмазування” від призову в армію керівника одного з підрозділів та слідчого Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області.

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