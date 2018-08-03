На Хмельниччині в руках дитини вибухнув запал від гранати

“Трагедія сталася сьогодні вранці. Хлопець приїхав у гості до батька, який нещодавно повернувся із зони АТО. Сусіди почули звук, схожий на вибух, а згодом побачили закривавленого підлітка, який вибіг у двір і просив викликати швидку допомогу. Правоохоронці наразі перебувають на місці події і встановлюють, за яких обставин дитина травмувалася, а також розшукують батька хлопця”, — йдеться у повідомлені.

За попередніми висновками фахівців вибухотехнічної служби ГУНП Хмельницької області, у руках школяра вибухнув підривник УЗРГМ (універсальний запал ручної гранати модифікований).

Правоохоронці додали, що у хлопця травмована рука і уламками запалу посічені нижні кінцівки. На місці події продовжують працювати працівники поліції. Також правоохоронці встановлюють місце перебування батька, якого на момент трагедії вдома не було.

Нагадаємо, у місті Кам’янське (Дніпропетровська область) вибухнув автомобіль, внаслідок чого постраждав чоловік.