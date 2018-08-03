В Хмельницкой области в руках ребенка взорвался запал от гранаты

"Трагедия произошла сегодня утром. Парень приехал в гости к отцу, который недавно вернулся из зоны АТО. Соседи услышали звук, похожий на взрыв, а затем увидели окровавленного подростка, который выбежал во двор и просил вызвать скорую помощь. Правоохранители пока находятся на месте происшествия и устанавливают, при каких обстоятельствах ребенок травмировался, а также разыскивают отца парня", - говорится в сообщении.

По предварительным выводам специалистов взрывотехнической службы ГУНП Хмельницкой области, в руках школьника взорвался взрыватель УЗРГМ (универсальный запал ручной гранаты модифицированный).

Правоохранители добавили, что у парня травмирована рука и обломками запала посечены нижние конечности. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Также правоохранители устанавливают местонахождение отца, которого на момент трагедии дома не было.

Напомним, в городе Каменское (Днепропетровская область) взорвался автомобиль, в результате чего пострадал человек.