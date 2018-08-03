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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 19257 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119335 просмотра

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8 марта, 10:25 • 127188 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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В Хмельницкой области в руках ребенка взорвался запал от гранаты

Киев  •  УНН

 • 25918 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В одной из квартир в г. Староконстантинов Хмельницкой области, в результате взрыва был травмирован 14-летний подросток. Об этом сообщил Сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, передает УНН.

"Трагедия произошла сегодня утром. Парень приехал в гости к отцу, который недавно вернулся из зоны АТО. Соседи услышали звук, похожий на взрыв, а затем увидели окровавленного подростка, который выбежал во двор и просил вызвать скорую помощь. Правоохранители пока находятся на месте происшествия и устанавливают, при каких обстоятельствах ребенок травмировался, а также разыскивают отца парня", - говорится в сообщении.

По предварительным выводам специалистов взрывотехнической службы ГУНП Хмельницкой области, в руках школьника взорвался взрыватель УЗРГМ (универсальный запал ручной гранаты модифицированный).

Правоохранители добавили, что у парня травмирована рука и обломками запала посечены нижние конечности. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Также правоохранители устанавливают местонахождение отца, которого на момент трагедии дома не было.

Напомним, в городе Каменское (Днепропетровская область) взорвался автомобиль, в результате чего пострадал человек.

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