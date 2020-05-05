На Хмельниччині померла ще одна людина від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Хмельницькій області через захворювання на COVID-19 померла ще одна людина. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Хмельницької ОДА.
"…маємо ще один летальний випадок у результаті захворювання на COVID-19. Сьогодні в Хмельницькій інфекційній лікарні помер пацієнт 1975 року народження з Старосинявського району", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні вже 12 697 випадків COVID-19, з них 316 - летальні.