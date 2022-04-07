На Херсонщині ЗСУ знищили ворожий артпідрозділ, який готувався бомбити мирних людей

Цитата

"На Херсонщині українські воїни розбили артилерійський підрозділ окупантів, що готувався до обстрілів мирних населених пунктів. На жаль, частина "асвабадітєлєй" накивала п'ятами. Разом переможемо!" — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Вночі над Запоріжжям українська протиповітряна оборона збила три ракети російських окупантів.