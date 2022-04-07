На Херсонщині ЗСУ знищили ворожий артпідрозділ, який готувався бомбити мирних людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Херсонській області Збройні сили України знищили артилерійський підрозділ російських окупантів, який готувався до обстрілів мирних населених пунктів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"На Херсонщині українські воїни розбили артилерійський підрозділ окупантів, що готувався до обстрілів мирних населених пунктів. На жаль, частина "асвабадітєлєй" накивала п'ятами. Разом переможемо!" — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Вночі над Запоріжжям українська протиповітряна оборона збила три ракети російських окупантів.