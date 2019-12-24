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На Херсонщині затримали чоловіка за розбещення 9-річної дівчинки

На Херсонщині затримали чоловіка за розбещення 9-річної дівчинки

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. На Херсонщині 9-річну дівчинку з Каховського району дорослий чоловік через один із розповсюджених месенджерів спонукав до створення порнографічної продукції. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області. 

До відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області звернулися родичі 9-річної дівчинки та повідомили, що на її телефон надходять повідомлення з відео та фотофайлами порнографічного змісту. За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст.156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування кіберполіція встановила чоловіка, який надсилав дівчинці такі повідомлення. Ним виявився 47-річний житель Каховського району. Підозрюваний, залякуючи дівчинку, схиляв її до створення зображень з ознаками дитячої порнографії. Такі його дії також було кваліфіковано за ч.4 ст.301 ККУ.

Кіберполіція разом із слідчими Каховського відділу поліції, бійцями роти поліції особливого призначення, під процесуальним керівництвом Каховської місцевої прокуратури, затримала чоловіка в Херсоні на міжміському автовокзалі.

Вчора, 23 грудня, в Каховському суді відбулося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу затриманому. Рішенням суду його було взято під варту. Йому може загрожувати 10 років ув’язнення. 

Нагадаємо, у Кривому Розі поліція затримала чоловіка, який підозрюється у розбещенні 5-річної дівчинки

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